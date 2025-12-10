В Мурманской области стартовала традиционная акция Единого волонтёрского центра по сбору подарков для детей из социальных учреждений «Новогоднее чудо»В Мурманской области увеличилась доля убыточных организаций
Фотовыставку «Силы тыла» открыли в Оленегорске

В год объявления начала специальной военной операции в Оленегорске открыли класс начальной военной подготовки. Обучение в нём прошли около 70 ребят. Однако «Рокот 51» расширил свою деятельность, став для фронта пунктом по созданию необходимых маскировочных изделий и точкой сбора гуманитарной помощи.

Дарья Туманова, волонтёр объединения «Рокот 51», г. Оленегорск: «У нас есть «серебряные» волонтёры и студенты, и помощники-школьники, и малыши, которые приходят вместе с родителями или бабушками, помогают упаковывать изделия и рисовать открытки».

Не обходится без работы просветительской. Именно в рамках этой части добровольцы откликнулись на призыв поучаствовать в проекте Общественной палаты «Силы тыла в лицах».

Евгений Коновалов, начальник отдела по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Оленегорска: «На выставке представлены портреты членов оленегорских волонтёрских организаций, которые оказывают поддержку участникам СВО. Сегодня это флагманское направление в добровольчестве, которое актуально и важно».

Маргарита Кивековская, директор Детской школы искусств, г. Оленегорск: «Мы, наверное, всегда делали добрые дела, потому что волонтёр для нас – это человек-волшебник. Когда началась специальная военная операция наш отряд «Пульс» активизировался. Наше самое большое достижение – это маскировочные сети, которые мы отправляем туда, где есть спрос».

Маргарита Леонидовна признается, что принять участие в проекте для добровольцев – задача посложнее, чем помогать фронту. Однако показать, чьими руками и благодаря чьим сердцам приближается победа, необходимо, это поддерживает моральный дух волонтёров.

Ирина Могилевская, заместитель главы администрации города Оленегорска: «Знакомство с теми, кто работает в тылу и отдаёт всю свою душу, время, находит возможности и ресурсы, чтобы внести частичку помощи в дело и победу, конечно, стоит дорогого».

Максим Исаев, военный комиссар Оленегорского и Ловозерского районов Мурманской области: «Всячески поддерживать во всех начинаниях на разных уровнях – и администрации, и муниципалитета, потому что эти люди - герои, помогают нашим воинам».

Волонтёры объединения «Вязалочка» линейку своих изделий расширяют регулярно.

Неонила Новицкая, волонтёр объединения «Вязалочка», г. Оленегорск: «Начинали с носочков, потом сухой душ, свечи делали, нашлемники, сети маскировочные».

Создают также части маскировочных костюмов – наплечники, набедренники. Особенно ценят ребята «за ленточкой» пятиточники. А с ноября добровольцы открыли группу для малышей, где учат их вязать. И всё это – просто тепло человеческой души, которое согревает, а главное, спасает бойцов специальной военной операции.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Последние комментарии

Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
