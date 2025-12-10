Фотовыставку «Силы тыла» открыли в Оленегорске

В год объявления начала специальной военной операции в Оленегорске открыли класс начальной военной подготовки. Обучение в нём прошли около 70 ребят. Однако «Рокот 51» расширил свою деятельность, став для фронта пунктом по созданию необходимых маскировочных изделий и точкой сбора гуманитарной помощи.

Дарья Туманова, волонтёр объединения «Рокот 51», г. Оленегорск: «У нас есть «серебряные» волонтёры и студенты, и помощники-школьники, и малыши, которые приходят вместе с родителями или бабушками, помогают упаковывать изделия и рисовать открытки».

Не обходится без работы просветительской. Именно в рамках этой части добровольцы откликнулись на призыв поучаствовать в проекте Общественной палаты «Силы тыла в лицах».

Евгений Коновалов, начальник отдела по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Оленегорска: «На выставке представлены портреты членов оленегорских волонтёрских организаций, которые оказывают поддержку участникам СВО. Сегодня это флагманское направление в добровольчестве, которое актуально и важно».

Маргарита Кивековская, директор Детской школы искусств, г. Оленегорск: «Мы, наверное, всегда делали добрые дела, потому что волонтёр для нас – это человек-волшебник. Когда началась специальная военная операция наш отряд «Пульс» активизировался. Наше самое большое достижение – это маскировочные сети, которые мы отправляем туда, где есть спрос».

Маргарита Леонидовна признается, что принять участие в проекте для добровольцев – задача посложнее, чем помогать фронту. Однако показать, чьими руками и благодаря чьим сердцам приближается победа, необходимо, это поддерживает моральный дух волонтёров.

Ирина Могилевская, заместитель главы администрации города Оленегорска: «Знакомство с теми, кто работает в тылу и отдаёт всю свою душу, время, находит возможности и ресурсы, чтобы внести частичку помощи в дело и победу, конечно, стоит дорогого».

Максим Исаев, военный комиссар Оленегорского и Ловозерского районов Мурманской области: «Всячески поддерживать во всех начинаниях на разных уровнях – и администрации, и муниципалитета, потому что эти люди - герои, помогают нашим воинам».

Волонтёры объединения «Вязалочка» линейку своих изделий расширяют регулярно.

Неонила Новицкая, волонтёр объединения «Вязалочка», г. Оленегорск: «Начинали с носочков, потом сухой душ, свечи делали, нашлемники, сети маскировочные».

Создают также части маскировочных костюмов – наплечники, набедренники. Особенно ценят ребята «за ленточкой» пятиточники. А с ноября добровольцы открыли группу для малышей, где учат их вязать. И всё это – просто тепло человеческой души, которое согревает, а главное, спасает бойцов специальной военной операции.