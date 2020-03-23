Французские шахматисты, находясь в изоляторе, с подозрением отнеслись к манной каше

Французские шахматисты продолжают находиться в изоляции. Группу из 14 человек, среди которых 8 несовершеннолетних, поместили в центр специализированных видов медицинской помощи на улице Лобова областного центра.

Чувствуют себя шахматисты хорошо, на условия не жалуются, но очень хотят домой.

На свой быт, попавшие в мурманскую больницу, французские шахматисты не жалуются. Палаты, куда их поместили, соответствуют всем требованиям. Дважды в день людей, попавших в изоляцию, навещает врач. Измеряет давление, делает тест содержания кислорода в крови, слушает лёгкие через фонендоскоп. Три раза меряют температуру.

Еда, говорят французы, больничная, но питаться можно. Единственное, что смущает гостей - манная каша. У себя на родине они такое блюдо не видели, а потому относятся к ней с опаской.

В свободное время тоже не скучают: одни играют в шахматы, другие смотрят видео и не забывают про физические упражнения. Единственное, что беспокоит гостей города - возможное прекращение из-за пандемии коронавируса авиасообщения России и Франции. В связи с этим представители французской стороны просили губернатора отпустить группу, не дожидаясь конца карантина. Он, напомню, составляет 14 суток и должен закончиться 29 марта. Тем не менее, несмотря на то, что результаты анализов на вирус у всех участников группы отрицательные, в просьбе французам отказали, сославшись на невозможность нарушения эпидемиологических норм.