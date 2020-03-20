День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.03.20 19:30
Французских шахматистов закрыли в больничных боксах
Французская команда, которая принимала участие в международном шахматном турнире, до вчерашнего дня находилась на карантине на базе отдыха «Голубая бухта». Здесь они чувствовали себя как на каникулах. Однако изоляция на турбазе сменилась больничным боксом.
Все участника шахматного турнира отправлены на обсервацию. Французскую команду забрали ближе к ночи 19 марта. Карантин в комфортных условиях, где были организованы игры и занятия спортом на свежем воздухе, возможность тренироваться и заниматься по школьной программе, сменился изоляцией в инфекционной больнице.
Там, мы уверенны, о ребятах из Франции тоже позаботятся, а главное, обеспечат постоянный медицинский контроль состояния их здоровья.
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Наталья
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омега
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Валерий Лысенко
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Я родился и жил в этом славном поселке с 1941-1962 год. Он навсегда остался в моей памяти. Друзья детства, товарищи, многие рабочие завода, с которыми работал - я о них всегда помню.
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