«Freedom ART» открывается: «Собака – друг человека» и вязанные игрушки

Мурманский арктический государственный университет в апреле выиграл грант на то, чтобы открыть в стенах университета арт-пространство. Весной и летом велась подготовка. И вот пришёл момент - пространство с названием «Freedom ART» заработало.

Светлана Петошина, доцент кафедры философии и социальных наук, наставник проекта МАГУ: «Идея зародилась на занятии по соцпроектированию, авторами являются студенты. Ребята сказали, что мечтали бы, чтобы в нашем университете, в их корпусе возникло креативное пространство, где они могли бы делиться своим творчеством».

Планируется, что на первых выставках будут представлены работы пятнадцати студентов и выпускников университета. Но заявки продолжают поступать, и идейные вдохновители проекта уверены, что у арт-зоны большое будущее. В дальнейшем планируют её расширять, представляя вниманию зрителей всё больше творческих работ.

Первым проектом в арт-пространстве стала фотовыставка «Собака – друг человека» и экспозиция вязаных корзин для оптимизации пространства и вязаных игрушек. На данные работы можно будет взглянуть в течении следующих двух недель.

Валерия Смирнова, студентка МАГУ, автор фотовыставки «Собака — друг человека»: «Так как я являюсь фотографом – это интересный опыт. Сподвигло меня создать такую выставку то, что я являюсь волонтёром в приюте, очень часто вижусь с собачками, искренние их эмоции и эмоции детей, которые взаимодействуют с собачками. Это не передать словами. Поэтому дети с животными стали главными героями моей выставки «Собака – друг человека».

Анастасия Корнейчук, выпускница МАГУ, автор вязаных игрушек: «Я работаю с детьми, с креативной молодёжью, провожу занятия по креативности. Многие ребята не знают с чего начать, как развить креативность, поэтому плюшевые игрушки – это то, что им нужно. А дети меня вдохновили тем, что, благодаря своему образованию, я могу проводить занятия по анималотерапии, по канистерапии и точно знаю, что плюшевые игрушки не вызовут страх у детей, а это очень важно».

Была представлена на открытии выставки и музыкальная часть.

Дмитрий Замшев, студент МАГУ и один из организаторов проекта «FREEDOM ART»: «Я понимаю, что для любого человека, который занимается творчеством, важно находить какое-то признание или получить обратную связь, что он, может быть, делает что-то не так, надо искать какое-то вдохновение. И мы решили, что создание арт-зоны позволит молодёжи самовыражаться и самое главное – общаться».

Впереди у студентов много планов. Например, сотрудничество с северными киноклубами, возможно, просмотр короткометражного кино, музыкальные перфомансы, фотовыставки. Границ у творчества просто нет, здесь каждый может самовыражаться.

Светлана Петошина, доцент кафедры философии и социальных наук, наставник проекта МАГУ: «Зона у нас называется «Фридом АРТ», что значит «Свободное искусство». Критериев у нас нет. Естественно, чтобы это было позитивное творчество – для нас это важно, поскольку мы всё-таки пытаемся пролонгировать ценности социальные, добрые».

Выставки будут открыты для просмотра до середины ноября.