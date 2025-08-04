Фрегат «Адмирал флота Касатонов» уже пять лет в составе Военно-морского флота. Его экипаж отметил юбилейную дату

5 лет назад на фрегате «Адмирал флота Касатонов» подняли Флаг ВМФ России, корабль вошёл в состав военно-морской базы Северного флота и был приписан к Североморску.

Сергей Артамонов, начальник территориального центра управления штаба Северного флота контр-адмирал: «Для меня высокая честь представлять командование Северного флота и выполнить поручение командующего флота присутствовать на вашем торжественном подъёме флага».

За годы службы экипаж фрегата не только успешно провёл ряд учений, но и совершил рекордный по продолжительности дальний поход, который длился более 420 суток.

Сергей Высоцкий, командир фрегата «Адмирал флота Касатонов»: «За этот, кажется, непродолжительный период жизни для боевого корабля уже сделано немало. И это только начало нашего славного пути. Выражаю вам особую благодарность за сделанное, говорю вам командирское и человеческое спасибо».

Во время торжественного события был зачитан приказ о поощрении личного состава корабля, а также состоялось награждение отличившихся военнослужащих.

Участие в церемонии принял и Александр Шифман, глава Петергофа, который приехал на север чтобы заключить соглашение о сотрудничестве муниципальным образованием и экипажем фрегата.

Напомним, фрегат «Адмирал флота Касатонов» - многофункциональный боевой корабль, несущий на борту высокоточное ракетное оружие большой дальности, в том числе и гиперзвуковые ракеты «Циркон».