День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.05.22 19:30
Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выполнил испытательную стрельбу ракетой «Циркон» в Баренцевом море
По сообщениям экспертов, «Циркон» успешно поразила цель, расположенную на расстоянии около 1000 км. Полёт гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам.
Мишень находилась в Белом море. Стрельбы ракетами были организованы в рамках испытаний новых видов вооружения.
По сообщениям экспертов, «Циркон» успешно поразила цель, расположенную на расстоянии около 1000 км. Полёт гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам.
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VitamiN
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