Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», выполняющий задачи дальнего похода, прибыл с деловым заходом в порт Ричардс-Бей Южно-Африканской Республики

Североморцы примут участие в праздновании Дня вооруженных сил ЮАР, а также совместно с Южно-Африканскими национальными силами обороны и Военно-морскими силами Народно-освободительной армии Китая проведут трёхстороннее военно-морское учение.

Основное внимание планируется уделить отработке задач по противодействию угрозам безопасности на море, демонстрации готовности сил флотов к совместному поддержанию регионального мира и стабильности.

В порту Ричардс-Бей фрегат «Адмирал Горшков» посетил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов, который накануне прибыл в ЮАР. Во время стоянки в порту пройдут спортивные соревнования между моряками, участниками учений.

Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» — это современный многоцелевой корабль с управляемым ракетным оружием, предназначенный для решения задач в дальних морских и океанских зонах. В 2021 фрегат — доработан для применения гиперзвуковых ракет «Циркон», которые способны наносить точечные и мощные удары по любым объектам противника в море и на суше.