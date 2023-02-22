Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», выполняющий задачи дальнего похода, прибыл с деловым заходом в порт Ричардс-Бей Южно-Африканской Республики
Основное внимание планируется уделить отработке задач по противодействию угрозам безопасности на море, демонстрации готовности сил флотов к совместному поддержанию регионального мира и стабильности.
В порту Ричардс-Бей фрегат «Адмирал Горшков» посетил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов, который накануне прибыл в ЮАР. Во время стоянки в порту пройдут спортивные соревнования между моряками, участниками учений.
Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» — это современный многоцелевой корабль с управляемым ракетным оружием, предназначенный для решения задач в дальних морских и океанских зонах. В 2021 фрегат — доработан для применения гиперзвуковых ракет «Циркон», которые способны наносить точечные и мощные удары по любым объектам противника в море и на суше.