Фрегат «Адмирал Головко» в составе отряда кораблей Северного флота вышел в дальний поход

Экипажи держат курс в Атлантику через Баренцево море.

Экипажи фрегата «Адмирал Головко» и среднего морского танкера «Вязьма» отправились в боевой поход, но перед выходом на борту корабля состоялся праздничный митинг. В ходе него командир соединения ракетных кораблей Владислав Малаховский дал напутственные слова.

Владислав Малаховский, командир соединения ракетных кораблей СФ: «Здравствуйте, товарищи-североморцы!».

В ближайшие несколько месяцев экипаж фрегата будет выполнять задачи дальнего похода в разных уголках мира. В том числе, обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах дальней океанской зоны.

«За время, пока корабль в составе флота, было выполнено множество выходов в море, техника и вооружение фрегата подтвердили свою надёжность, были успешно применены все виды оружия, в том числе и высокоточное ракетное оружие большой дальности. В настоящее время экипаж готов выполнить все поставленные задачи в полном объеме в любых районах Мирового океана», - отметил командир фрегата «Адмирал Головко» капитан 2 ранга Андрей Славин.

Напомним, в состав Военно-морского флота фрегат «Адмирал Головко» приняли в 2023 году. И уже в рамках стратегического командно-штабного учения «Океан» этого года экипаж успешно выполнил ракетные и артиллерийские стрельбы, в том числе крылатой ракетой «Калибр» из высокоширотных районов Арктики.