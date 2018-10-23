Фрегат «Адмирал Горшков» выполнил зенитные ракетные стрельбы в Баренцевом море

Боевые расчёты отработали поражение высокоскоростных и низколетящих воздушных целей комплексом «Полимент-Редут». Все выпущенные ракеты-мишени были точно поражены. Районы проведения стрельб были своевременно закрыты для судоходства и полётов гражданской авиации. После учения фрегат вернулся в основной пункт базирования - город Североморск. «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» - первый надводный корабль - носитель крылатых ракет «Калибр» на Северном флоте. Также он оснащён современным зенитным ракетным комплексом вертикального пуска, который способен поражать воздушные цели в радиусе до 150 и на высоте до 30 километров.