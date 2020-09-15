Фрегат «Адмирал Касатонов» завершил межфлотский переход из Балтийского моря в столице Северного флота

В главную базу Северного флота прибыл первый фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов». При этом он стал вторым серийным, который будет нести службу в составе Северного флота.

Планируется, что корабли этого проекта станут первыми носителями нового ракетного оружия и поднимут возможности надводных сил на новый уровень.

В торжественной церемонии встречи корабля принял участие командующий Северным флотом Александр Моисеев. Он поздравил экипаж с успешным завершением плавания и прибытием в родную базу, а также нацелил на плановую сдачу курсовых задач и подготовку к первому походу в дальнюю океанскую зону, который состоится уже скоро.

В общей сложности экипаж корабля уже провёл в море около полугода. За период испытаний и последующего межфлотского перехода фрегат прошёл более 25 тысяч морских миль.

Командующий Александр Моисеев выразил уверенность в долгой и успешной службе «Адмирала Касатонова».