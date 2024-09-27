Фрегат Северного флота «Адмирал Головко» отработал приём на палубу вертолёта корабельного базирования Ка-52К «Катран»

Тренировка прошла во время стоянки на якоре в Кольском заливе и в Баренцевом море.

Тренировочные полёты состоялись в дневное время. Лётчики выполнили посадки на палубу фрегата на стопе и на ходу.

Также вертолётчики провели облёты фрегата с целью проверки его радиотехнического вооружения, комплексов противовоздушной обороны, систем связи и управления авиацией. Всего было выполнено более 30 посадок и взлётов с палубы корабля.

Вертолёт корабельного базирования Ка-52К «Катран» отличается от штурмового вертолёта Ка-52 «Аллигатор» наличием укороченного складного крыла, которое было доработано под размещение тяжёлого вооружения, и механизма складывания лопастей, что позволяет ему компактно располагаться в ангаре корабля.

Он предназначен для патрулирования, огневой поддержки войск при высадке на берег и, если нужно, спасательных операций на море. В отличие от «сухопутного» «морской» вертолёт несёт на себе мощные противокорабельные крылатые ракеты.