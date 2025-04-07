Фрегат Северного флота «Адмирал Головко» совершил деловой заход в порт Александрия

Корабль пробудет здесь несколько дней, в течение которых экипаж пополнит запасы пресной воды и продовольствия.

Фрегат Северного флота «Адмирал Головко», выполняющий задачи дальнего похода, совершил деловой заход в порт Александрия Арабской Республики Египет.

Корабль пробудет здесь несколько дней, в течение которых экипаж пополнит запасы пресной воды и продовольствия.

Для североморцев подготовлены экскурсии по историческим местам города, также состоятся спортивные соревнования между членами экипажа и представителями военно-морских сил Египта.

«Адмирал Головко» —современный многоцелевой корабль с управляемым ракетным оружием, предназначенный для решения задач в дальней морской и океанской зонах.