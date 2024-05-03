День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.05.24 19:30
Фрегат Северного флота «Адмирал Головко» успешно провел учения в Баренцевом море
Экипаж выполнил артиллерийские и зенитные стрельбы, отработал защиту от беспилотных летательных аппаратов условного противника.
Использовались как морские, так и мишени на побережье. В ближайшее время фрегат совместно с авиацией проведёт тренировку по противолодочной обороне.
Роль условного противника будут выполнять несколько атомных подводных лодок Северного флота.
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