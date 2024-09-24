Фрегат Северного флота «Адмирал Головко» во время учения в Баренцевом море поразил ударный БПЛА самолётного типа, идущий курсом на корабль

Боевое упражнение выполнялось зенитным ракетным комплексом морского базирования вертикального пуска.

Запуск летающей мишени, имитирующей беспилотник самолётного типа, был выполнен с побережья Кольского полуострова.

В тренировке по противовоздушной обороне были задействованы расчёты штурманской, ракетно-артиллерийской и радиотехнической боевых частей фрегата. Район, в котором велись стрельбы, был своевременно закрыты для судоходства и полётов гражданской авиации.

В настоящее время на Северном флоте уделяется особое внимание организации обороны кораблей от летающих беспилотников и других робототехнических комплексов.