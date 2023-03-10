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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.03.23 19:30

Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» пересёк экватор во второй раз за время дальнего похода

Напомним, поход корабля начался 5 января 2023 года.

Первое состоялось в феврале в Атлантическом океане по направлению с Севера на Юг. В точке пересечения нулевой параллели Земли глубина океана составляла около 5000 метров.

В ближайшее время экипаж фрегата продолжит выполнение задач в назначенных районах Мирового океана в соответствии с планом похода.

Ранее, в конце февраля, фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» принял участие в трёхстороннем военно-морском учении с участием боевых кораблей и судов обеспечения России, Китая и Южно-Африканской Республики. Экипаж провёл и ряд плановых учений, по различным видам охраны и обороны корабля на переходе морем.

Александр, инженер электронавигационной группы фрегата «Адмирал Горшков»: «Издревле пересечение экватора для каждого моряка - знаковое событие, связанное с древними морскими традициями».

За время дальнего похода курс корабля был проложен через три океана, пять морей и две проливных зоны. С момента выхода из главной базы Северного флота – города Североморска российские моряки прошли более 16100 морских миль.

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