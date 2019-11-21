Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» приступил к переходу из Североморска в Северодвинск

В Беломорскую военно-морскую базу корабль прибудет 23 ноября.

Прогноз гидрометеорологических условий по маршруту перехода из Баренцева в Белое море благоприятный. Новый учебный год экипаж фрегата «Адмирал Горшков» встретит в Беломорской базе. В Белом море североморцы проведут ряд испытаний нового ракетного оружия, а также отработают ряд плановых мероприятий боевой подготовки.

Перед выходом в море готовность личного состава и материальной части к переходу проверила специальная комиссия. «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» самый современный боевой корабль Северного флота. Он был построен на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге и зачислен в состав в июле 2018 года. Успешно выполнил задачи нескольких учений и кругосветного плавания.