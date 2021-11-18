Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» успешно выполнил пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Стреляли военные моряки по мишени, находившейся в акватории Белого моря.

В Министерстве обороны уточнили, что полёт соответствовал заданным параметрам, цель поражена прямым попаданием.

Ракеты «Циркон» способны развивать скорость до девяти Махов (в девять раз выше скорости звука, более десяти тысяч километров в час), заявленная дальность — более тысячи километров. Ими планируется вооружать надводные и подводные корабли — как перспективные, так и строящиеся.