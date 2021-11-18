День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.11.21 19:30
Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» успешно выполнил пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Стреляли военные моряки по мишени, находившейся в акватории Белого моря.
В Министерстве обороны уточнили, что полёт соответствовал заданным параметрам, цель поражена прямым попаданием.
Ракеты «Циркон» способны развивать скорость до девяти Махов (в девять раз выше скорости звука, более десяти тысяч километров в час), заявленная дальность — более тысячи километров. Ими планируется вооружать надводные и подводные корабли — как перспективные, так и строящиеся.
Комментарии
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Последние комментарии
Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
Комментарий к новости:На подъезде к Териберке появится новый арт-объект
Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
Комментарий к новости:Моряки-североморцы - гроза пиратов
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