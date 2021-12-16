Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» в Белом море успешно поразил цель гиперзвуковой ракетой «Циркон»

Мишень находилась на берегу. Стрельбу провели в завершение цикла испытаний новейшего гиперзвукового ракетного оружия. Военные наблюдали за полётом «Циркона» и отметили, что все прошло успешно.

К обеспечению стрельб и закрытию района привлекались надводные корабли и морская авиация Северного флота.