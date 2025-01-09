Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» вернулся в Североморск после дальнего похода

Во время похода корабль также зашёл в ряд портов дружественных стран, и даже побывал с неофициальным визитом на Кубе.

Так встречали фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» из дальнего похода. Впервые в истории корабль оснастили гиперзвуковым оружием «Циркон», который успешно был применён на совместных учениях с экипажем фрегата «Адмирал Головко».

Павел Коннов, командир фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков»: «Пришлось на последнем этапе решать вновь возникшую задачу по стрельбе гиперзвуковым оружием «Циркон» в Средиземном море. Это было одно из наиболее сложных мероприятий, потому что времени на подготовку было очень мало и надо было показать «товар лицом», так скажем. Мы продемонстрировали совместно с фрегатом «Головко», исполнив спаренные ракетные стрельбы двумя фрегатами».

За время похода фрегат «Адмирал Горшков» не только участвовал в учениях Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России, но и совместно с атомным подводным крейсером «Казань».

Константин Кабанцов, командующий Северным флотом: «Экипаж продемонстрировал всему миру надёжность и эффективность российской техники и оружия, высокую выучку и морскую культуру. Ну, конечно, это основная наша задача – демонстрация военно-морского присутствия в оперативно-важных районах Мирового океана и решение задач стратегического сдерживания».

Командующий Северным флотом поблагодарил экипаж фрегата за значимый вклад в обеспечение обороноспособности нашего государства и добросовестный труд.

По традиции командиру корабля вручили жареного поросёнка, северную сёмгу, а отличившимся морякам – награды и грамоты.