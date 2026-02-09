Фрегат СФ «Адмирал флота Касатонов» успешно выполнил артиллерийские стрельбы

Моряки провели тренировку по борьбе с морскими робототехническими комплексами, выполнив при этом стрельбы из зенитно-артиллерийского комплекса «Палаш» по надводной цели, а также отразили налёт авиации условного противника и уничтожил малоразмерную воздушную цель, идущую курсом на корабль.

Фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» выполнил артиллерийскую стрельбу в морском полигоне боевой подготовки в Баренцевом море.

Фрегат проекта «Адмирал флота Касатонов» является многофункциональным боевым кораблём, способными эффективно бороться с надводным, воздушным и подводным противником, а также наносить удары по наземным и береговым объектам на расстояние свыше 1 тысячи километров.

Учебно-боевые упражнения были проведены в рамках сдачи курсовой задачи К-2 – действия одиночного корабля по предназначению в море.

В ходе учебно- боевых упражнения были проведены стрельбы из артиллерийской установки по береговым мишеням, находящимся на удалении 12 километров от корабля.

Моряки провели тренировку по борьбе с морскими робототехническими комплексами, выполнив при этом стрельбы из зенитно-артиллерийского комплекса «Палаш» по надводной цели, а также отразили налёт авиации условного противника и уничтожил малоразмерную воздушную цель, идущую курсом на корабль.

Подготовка экипажа фрегата проводилась с учётом особенностей современной вооруженной борьбы на море.

Район стрельб закрыт для судоходства и полётов авиации.