«Фронтовики» подводят итоги уходящего года

Мурманским «фронтовикам» нужно действовать агрессивнее. В региональном отделении Общероссийского народного фронта подвели итоги работы за год. В этом году активисты ОНФ запустили четыре пилотные программы.

В начале года региональные члены ОНФ презентовали новые программы и уже можно подвести первые итоги. Пожалуй, наибольший резонанс в обществе получил проект «Карта убитых дорог». В 2017 году активные жители области отметили на онлайн-карте 170 мест, где, по их мнению, нужно срочно принять меры. В итоге в пятидесяти точках ремонт либо начался, либо уже завершился.

А вот новый федеральный проект «Создание комфортной городской среды», которому содействуют активисты ОНФ, пока не получил большого отклика. 65 дворов вошли в программу, но этому есть свои объяснения.

Второй проект Генеральная уборка» помог выявить 109 несанкционированных свалок в Мурманской области. Часть из них активисты и ликвидировали.