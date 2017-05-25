«Фронтовики» прошли «убитыми» дорогами Мурманска

Специалисты Общероссийского народного фронта проехали по мурманским дорогам, чтобы проверить их качество. Как говорят общественники, они в первую очередь едут на те улицы, которые сами автомобилисты считают «убитыми».

Дорожные рейды проводятся по улицам городов всего Северо-Запада. При этом общественники, хоть и встречаются в каждом муниципальном образовании с представителями власти, едут всё равно по выбранному самостоятельно маршруту, а потом по предложенному администрациями.

- Они приехали заранее, они проехали по нашему городу на автобусе, - рассказал Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования г.Мурманск. - Я вчера этот автобус сфотографировал и выложил в Твиттере. Конечно, они знают, где у нас проблемные зоны. Да, у нас есть кирпичи в выбоинах, потому что зимой не найти другой выход. А теперь будем ремонтировать эти зоны.

В поле внимания приезжих специалистов и участников ОНФ Мурманской области оказались улицы, на которые поступило больше всего жалоб. «Карту убитых дорог» в Интернете составляют активные жители.

- Улица Лобова будет включена в план ремонта. Она попала в топ народного рейтинга, - говорит Дмитрий Цопол, участник дорожной инспекции ОНФ «Карта убитых дорог», - Но улиц таких много. Люди, например, проголосовали за Нижнеростинское шоссе, где есть и проблемы с грунтами.

Улица Лобова в этом году как раз в плане ремонтных работ, значит, есть надежда, что эти ямы уже скоро не будут раздражать автолюбителей и создавать угрозу на дорогах, отметили специалисты ОН.