ФСБ проводит обыски! Пришло время понять, что произошло с «Родиной»!

В мурманский Дом молодёжи пришли сотрудники ФСБ. Напомним, здесь трудится один из сторонников Алексея Веллера – Леонид Мостовой. Руководитель учреждения к тому же занимает депутатское кресло в горсовете областного центра.

По информации рядя интернет-СМИ, оперативники изымают документы и компьютеры. Интересует силовиков возможные коррупционные преступления или хищения бюджетных средств при реконструкции мурманского кинотеатра «Родина».

Напомним, контракт на разработку проектной документации для реконструкции «Родины» администрация Мурманска подписала ещё в 2019 году. Петербуржскому проектировщику из городского бюджета должен был уйти 21 миллион рублей. О скором решении всех проблем многострадальной «Родины» тогда вещал Андрей Сысоев. Что «Родина» практически спасена, говорил и Алексей Веллер. Правда, о том, кто сдал кинотеатр подрядчику, фактически уничтожившему одно из красивейших зданий города, Алексей Борисович умолчал. Что случилось с деньгами неизвестно. Понятно только одно, «Родина» и дальше продолжает ветшать и разваливаться.