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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.06.22 19:30

«Фуршет после премьеры» - генеральная репетиция чёрной комедии состоялась в драматическом театре

Впервые на сцене драмтеатра спектакль «Фуршет после премьеры» по пьесе Валентина Красногорова. Постановкой занимался приезжий режиссёр Олег Толоченко, известный мурманчанам по новогоднему спектаклю «Ёлка для наследника Тутти».

Впервые на сцене драмтеатра спектакль «Фуршет после премьеры» по пьесе Валентина Красногорова. Постановкой занимался приезжий режиссёр Олег Толоченко, известный мурманчанам по новогоднему спектаклю «Ёлка для наследника Тутти».

Олег Толоченко, режиссёр-постановщик: «Каждый человек, который пришёл в зал, вышел из какого-то коллектива или своей социальной группы, и вот он может увидеть аналогию, разглядеть в этом, что будет на сцене, разглядеть аналогию того, что происходит в его жизни среди тех людей, которые его окружают».

Сюжет чёрной комедии разворачиваете в театре, актёры которого отыграли шекспировского Отелло. Труппа остаётся после спектакля, чтобы отпраздновать это событие, а дальше происходит неожиданное… застолье омрачается загадочной смертью одного из участников фуршета.

Светлана Лебедева, актриса, исполняющая роль Дездемоны: «Чёрная комедия - это всё-таки редкий жанр. У нас есть одна чёрная комедия, но это совершенно другая постановка и, как мне кажется, она будет интересной. На большой сцене это передать мы постараемся».

Переход от Шекспира к современности, хорошо прослеживается по лицу главного персонажа, исполняющего роль мавра Отелло. смыть чёрный грим, как и избавиться от яркого макияжа, не так-то просто. В своё время этого героя пьесы английского драматурга исполнял Станиславский. Но в чёрной комедии его сценические принципы, скорее всего, отходят на второй план. 

Режиссёр постановки отметил, что сюжет держит зрителя в напряжении, до самого конца сохраняется интрига. Премьера спектакля в Мурманском областном драматическом театре состоится 3 июня.

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