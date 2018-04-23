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День за днём с «Арктик-ТВ»23.04.18 19:30

Футболисты МГТУ вышли в лидеры мини-футбола «МегаСпорт»

Семь месяцев борьбы, сотни сыгранных матчей. В Мурманской области завершился пятый сезон соревнований по мини-футболу. 

Лига мини-футбола «МегаСпорт» - крупнейшее спортивное соревнование области из всех существующих видов спорта.  Около пятидесяти команд из всех городов региона боролись за звание лучших. И вот финал. На поле Мурманского легкоатлетического манежа встретились команды из Никеля и столицы Заполярья.

- Это самое крупное спортивное мероприятие Мурманской области. Сегодня финальные матчи проходят по всему региону. Команды разделены по уровню подготовки, - рассказывает Алексей Попов, директор ЛМФ  «МегаСпорт». - Сегодня на финальном матче главной лиги встречаются команды ГКМК клуба «Никель» и команда МГТУ. Они определят сильнейшего в своей лиге.

Сезон ознаменован рядом важных событий. Подписано Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Ассоциацией мини-футбола России и «Лигой мини-футбола «МегаСпорт».  Отныне все соревнования лиги проходят под эгидой ассоциации. Первой ласточкой сотрудничества стал семинар для судей, на котором в роли преподавателя выступил  Рустам Рахимов, эксперт, специально приехавший в Мурманск. По результатам квалификационных экзаменов 14 региональных арбитров впервые включены в реестр и смогут участвовать в судействах матчей чемпионата страны по этому виду спорта.

- Вчера и сегодня у нас проходит семинар, на котором 14 мурманских арбитров получат региональные категории, дающие право обсуживать матчи чемпионата России, - комментирует Алексей Попов, директор ЛМФ  «МегаСпорт». - А на этом матче у нас судья из Санкт-Петербурга Рашид Алиулов. Он аттестован ассоциацией, но прилетел к нам попрактиковаться и сдать судейскую категорию.

Что касается игры, то она предсказуемо была напряженной. Приставка «мини» вовсе не  значит, что выкладываться спортсменам нужно меньше. Да, ворота  в этом виде футбола не такие как на огромных стадионах, да и само поле - площадка в разы меньше, но от этого игра не становиться менее зрелищной  и азартной. К тому же на поле  сошлись действительно сильные и, что не менее важно, равные соперники.

- Мы пытаемся давить, соперник пытается тоже давить. У нас есть моменты хорошие и у них тоже. Второй тайм выявит сильнейших, - комментирует ход матча Иван Богданов,  капитан команды мини-футбольного клуба «Никель». - Потенциал соперников: хорошие ребята, молодые, техничные подготовленные.

Молодые соперники клуба «Никель считают сегодняшние матчи за разминку. Совсем скоро ребята  из МГТУ представит Заполярье в финале общероссийского проекта «Мини-футбол - вузы», который пройдёт в Подмосковье. Уже сейчас эксперты называют эти соревнования грандиозными. К участию заявлено около 150 мужских и женских команд.

- Сейчас мы участвуем в очень хороших соревнованиях, которые объединяют все команды Мурманской области, - говорит Михаил Шелков,  заведующий кафедрой физического воспитания и спорта МГТУ. - Тем более, что сейчас наша команда готовится в Подмосковье к крупному турниру. Мы считаем, что это хорошая площадка для подготовки к главным нашим соревнованиям.

Команда МГТУ распечатала ворота соперника только во втором тайме. 

Ещё один гол  в ворота сборной Никеля от студентов мореходки прилетел после смены первыми вратаря. Отыграться у гостей так и не получилось. Со счётом 2:0 убедительную победу одержали футболисты технического университета, взяв главный кубок чемпионата.

 

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