Футболисты «Севера» - с успехами к губернатору, а Андрей Чибис – с необычным «подарком» к команде

«Север» - легендарная футбольная команда Мурманска! Её игроки показали отличный результат в этом сезоне и завоевали Кубок Северо-Запада. Сегодня они смогли сообщить о своих успехах губернатору и обсудить планы на будущее.

В этом году после многолетнего перерыва возродили команду «Север». Сезон мурманские футболисты отыграли в третьем дивизионе и показали прекрасные результаты. Они завоевали 1-е место в Первенстве Северо-Запада, повторив результат 2007 года, а также стали обладателями Кубка «Северо-Запада» впервые с 2006 года.

Александр Петухов, главный тренер ФК «Север»: «Большое спасибо ребятам, которые пришли и каждый матч играли от ножа. Пока команда отдыхает, пока небольшие непонятки, хотим уточнить, когда будем приступать к тренировкам, что на следующий год? Где будем проводить сборы?».

А обсуждали эти вопросы руководство клуба и спортсмены с губернатором Андреем Чибисом. Именно благодаря ему удалось возродить легендарную мурманскую команду.

Глава региона поздравил наших футболистов, наградил благодарственным письмом и подарками, главный из которых ещё только предстоит построить.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы ищем сейчас возможность вместе с крупнейшими компаниями и соответствующей Лигой, чтобы у нас появился футбольный манеж. О сроках говорить пока преждевременно, потому что сейчас работаем над тем, чтобы определить окончательно участок, где он может быть построен. Дальше будет вопрос об его финансировании».

Николай Довгоборский, президент Федерации футбола Мурманской области: «Там будут тренироваться все любители футбола Мурманской области. Так как манеж будет полноразмерным, в манеже одновременно смогут заниматься восемь команд. - делить поле на восемь частей и спокойно заниматься. Детские команды - в первую очередь».

На встрече глава региона заверил, что финансовая поддержка клуба от правительства будет продолжена в новом сезоне. А также будет проведён поиск спонсоров среди крупных предприятий.