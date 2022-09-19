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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.09.22 19:30

Футбольная команда «Север» впервые за 15 лет стала победителем Чемпионата СЗФО

В минувшие выходные на площадке стадиона «Строитель» в финальном матче Чемпионата Северо-Западного федерального округа сошлись команды футбольного клуба «Север» из Мурманска и состав спортивной школы «Ленинградец» из Гатчины.

14 сентября мы уже наблюдали за напряжённым футбольным матчем между командой из Пскова и клубом «Север». Тогда спортсмены из Мурманска уступили соперникам со счётом 1:0.  Если бы «Северу» удалось одолеть псковичей, наши футболисты досрочно бы стали чемпионами СЗФО, но не судьба. Путевку в профессиональную лигу могла подарить победа над командой спортивной школы «Ленинградец». За этим матчем следили, не отрываясь, все поклонники футбола из Заполярья. А те, кто не мог присутствовать на игре лично, припали к экранам мониторов, наблюдая за трансляцией матча.

На 41 минуте Матвей Богатов из петербургского команды забил мяч в ворота мурманчан. В последние минуты первой половины встречи «Север» не только сравнял счёт, но и вышел вперёд. После навеса отличился Илья Ваганов, а на заключительной дополнительной минуте тайма пенальти реализовал Иван Игнатенко.

Во втором тайме северяне улучшили результат в счёте, после второго назначенного пенальти, где 11-метровый удар успешно исполнил Антон Наволоцкий. Итоговый счёт – 3:1 в пользу «Севера».

По итогам финальной схватки клуб из Мурманска набрал 35 очков и стал чемпионом Северо-Западного федерального округа. Футбольная команда «Север» впервые за 15 лет стала победителем Чемпионата СЗФО.

По окончанию игры футболистам и тренерскому штабу были вручены золотые медали, а также долгожданный кубок. А после награждения, спортсмены находясь в гардеробной дали волю переполняющим чувствам от победы.

Теперь футболистов клуба «Север» из столицы Заполярья, скорее всего, ждёт карьерный рост и переход в лигу профессионалов.

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