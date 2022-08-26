Футбольному клубу «Север» не удалось продолжить победную серию игр

Футбольная команда «Севера» встречалась дружиной «Химика». Матч Северо-Западного федерального округа России по футболу состоялся на домашнем поле соперников в Коряжме Архангельской области.

Футбольная команда «Севера» встречалась дружиной «Химика». Матч Северо-Западного федерального округа России по футболу состоялся на домашнем поле соперников в Коряжме Архангельской области.

Увы, нашему футбольному клубу не удалось продолжить победную серию игр. Но и разгромной эту встречу сложно назвать.

На протяжении всего матча футболисты «Севера» доминировали над соперником, которого, впрочем, сильно выручал вратарь, сумевший отразить даже пенальти. В итоге команды сыграли в ничью. Счёт застыл на отметке 0:0. Оба клуба записали в копилку по очку, при этом наши спортсмены по-прежнему лидируют в турнирной таблице.

Следующий мачт пройдёт уже на домашнем поле «Севера» - Центральном стадионе профсоюзов. 14 сентября в 19.00 клуб сыграет против главного конкурента команды «Псков».