Футбольные страсти в Катаре, а в Нью-Йорке ищут специалиста по борьбе с крысами

Страсть к футболу может проявляться по-разному – даже в ремесле. Так, один египтянин уже 50 лет посвятил футбольным мячам. Сначала их делал, а потом стал ремонтировать. А в Бразилии появился парикмахер, который делает причёски в виде флагов национальных сборных по футболу.

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В древнем городе майя нашли скульптуру человека высотой 170 сантиметров. Археологический памятник находится на полуострове Юкатан в Мексике.

Катарский художник нарисовал гигантскую картину на холсте. Вдохновением для него стал футбол. Произведение искусства побило мировой рекорд и попало в Книгу Гиннесса.

Страсть к футболу может проявляться по-разному – даже в ремесле. Так, один египтянин уже 50 лет посвятил футбольным мячам. Сначала их делал, а потом стал ремонтировать.

А в Бразилии появился парикмахер, который делает причёски в виде флагов национальных сборных по футболу.

Футбол – самый популярный вид спорта в Катаре. Но всё же люди не забывают и про соколиную охоту. Для них это ценная традиция, которой сотни лет, и отказываться от неё они не намерены.

Благотворительная организация спасла бурого медведя, которого 24 года держали в ресторане в Албании. Всё это время зверь провёл в тесной клетке. Теперь его поселят в Австрии в специальном приюте.

Детёныш чёрного ягуара радует посетителей зоопарка в Мехико. Он появился на свет четыре месяца назад, но его мать от него отказалась. Сотрудники зоопарка выкормили его и уже выпустили в просторный вольер.

Тысячи бабочек-монархов добавили ярких красок в природу биосферного заповедника в Мексике. Каждый год они прилетают туда на зимовку из Канада и США.

Нью-Йорк объявил о новой должности при городской администрации. Ищут человека, который возглавит борьбу с крысами. В последние два года их стало больше на 70%.

В Японии разработали робота-паука, который будет инспектировать канализационные трубы. Его специально оснастили не колёсами, а подвижными ножками, с помощью которых легче пробираться по канализации.

Шведская компания оснащает солнечными батареями электронные гаджеты. Они могут заряжаться от любого источника света. Так, недавно она создала пару самозаряжающихся наушников.

Новый робот обещает сократить длинные списки ожидания в больницах. Он делает УЗИ потенциальным пациентам с ревматоидным артритом. Заболевание важно диагностировать на ранней стадии, чтобы избежать потери функции суставов. Но персонала не хватает.