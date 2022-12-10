Представители Северного флота во второй раз стали лауреатами национальной премии «Хрустальный компас»Футбольные страсти в Катаре, а в Нью-Йорке ищут специалиста по борьбе с крысами
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.12.22 13:35

Футбольные страсти в Катаре, а в Нью-Йорке ищут специалиста по борьбе с крысами

Страсть к футболу может проявляться по-разному – даже в ремесле. Так, один египтянин уже 50 лет посвятил футбольным мячам. Сначала их делал, а потом стал ремонтировать. А в Бразилии появился парикмахер, который делает причёски в виде флагов национальных сборных по футболу.

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Катарский художник нарисовал гигантскую картину на холсте. Вдохновением для него стал футбол. Произведение искусства побило мировой рекорд и попало в Книгу Гиннесса.

Страсть к футболу может проявляться по-разному – даже в ремесле. Так, один египтянин уже 50 лет посвятил футбольным мячам. Сначала их делал, а потом стал ремонтировать.

А в Бразилии появился парикмахер, который делает причёски в виде флагов национальных сборных по футболу.

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