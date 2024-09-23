Футбольный клуб «Север» с победой вернулся из Санкт-Петербурга

Футбольный клуб «Север» в финальном матче Кубка СЗФО, который состоялся на стадионе «Кировец» в Санкт-Петербурге, обошёл соперника - команду спортивной школы «Ленинградец» со счётом 2:0.

Для заполярной футбольной команды это уже третья победа на Кубке СЗФО: лучшими наши игроки становились в 2006-ом, 2022-ом и в этом году. При этом в 2022 году «Север» стал обладателем «Золотого дубля», выиграв чемпионат и Кубок округа.

В этом году заполярные футболисты вновь повторили триумф, одержав в четвёртый раз победу на окружном чемпионате. По результатам матча северяне в очередной раз доказали своё лидерство и одержали победу со счётом 2:0.

Борис Горовой главный тренер футбольного клуба «Север»: «Скоро будет суперкубок… Будем повышать мастерство».