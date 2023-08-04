Футбольный клуб «Север» сыграет серию домашних матчей

В субботу, 5 августа клуб примет команду «Химик» из Коряжмы Архангельской области. Начало матча в 13.00.

А во вторник, 8 августа, в 19.00 «Север» встретится с «Тосно» из Ленинградской области.

В пятницу, 11 августа, наша футбольная дружина проведёт первый домашний матч в рамках Кубка СЗФО. Начало матча в 19.00. Игры состоятся на Центральном стадионе города Мурманска.