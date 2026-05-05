Футбольный матч состоялся на макушке планеты

Ясная и солнечная погода, хороший ровный снег и мяч. Участники дрейфующей экспедиции «Северный полюс-42» устроили необычное развлечение в арктическом долговременном путешествии, сыграв в футбол на макушке планеты.

На импровизированное футбольное поле вышла большая часть коллектива, в том числе и его прекрасная половина.

Уровень подготовки, экипировка и даже способность уверенно держаться на льду у всех были разными и это только добавило игре азарта.

Несмотря на увлечённую борьбу, счёт матча так и не был открыт. Получается, что в этой битве победила дружба.