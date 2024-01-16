г. Мурманск, просп. Ленина, 47: открыт региональный Штаб общественной поддержки

Теперь здесь активисты всех возрастов смогут обсуждать планы по развитию жизни в нашем городе-герое.

Новый региональный Штаб общественной поддержки - это многофункциональная площадка для продуктивного диалога между представителями власти, экспертными сообществами, а также жителями областного центра. В церемонии его открытия принял участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Всех зову и приглашаю не только на официальное открытие, а чтобы здесь кипела жизнь, была точка притяжения. Добро пожаловать! Всех с этим замечательным событием поздравляю».

Штаб станет своеобразной точкой сбора инициатив и предложений, которые помогут достичь высоких результатов в развитии Мурманской области. Любой желающий сможет прийти сюда и рассказать о своём проекте или обратиться с предложением, провести интересное мероприятие.

Татьяна Сахарова, сенатор РФ, руководитель Штаба общественной поддержки Мурманской области: «Здесь будут абсолютно различные форматы. Это будут встречи, обучающие семинары, здесь предполагается проведение кинопоказов, где мы после каждого фильма будем разговаривать о самом фильме и перспективе жизни. Здесь будет возможность подготовить свой проект. Для этого здесь будут работать спикеры и эксперты, чтобы помочь реализовать эти идеи».

Пространство штаба - это помещение с разными тематическими зонами, среди которых спикер-зал, творческая мастерская, молодёжная зона, кабинет приёма граждан, детский уголок. Аналогичные площадки открыли ещё в 48 регионах страны.

Константин Долгов, сенатор Совета Федерации РФ: «Это будет очень современное и хорошее дополнительное пространство, которое позволит в активном диалоге с жителями Мурманской области выявлять самые перспективные идеи и предложения, рекомендации по дальнейшему развитию нашей замечательного региона, столицы российской Арктики».

Штаб задуман как место «без галстуков» и барьеров – здесь будут собираться представители власти, работники различных предприятий, а также молодые северяне. Он расположен в центре города, по адресу: г. Мурманск, просп. Ленина, 47.