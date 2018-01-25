«Гадкие утята в Мурманске» - в город нагрянут гости из Нидерландов

Группа энтузиастов на ретромобилях «Citroen 2СV» 19 января выехали из города-побратима Мурманска Гронингена. Организатор автопробега Херт-Ян ван Асперен. Мужчина был в нашем городе в 1988 году и вот теперь решил вернуться таким способом. Автопробег назвали «Гадкие утята в Мурманске».

«Гадкий утёнок», - так назвали модель машины «Citroen» голландские импортёры за её невзрачный вид. Она впервые была представлена публике в 1948 году на Парижском автосалоне. И сначала публика встретила маленький автомобиль с минималистичным дизайном не очень благосклонно. Однако, уже через несколько лет продажи стали бить рекорды. В первую очередь прельщали покупателей низкая цена и высокая надёжность машины.

К 1950 году, когда на заводе уже собрали около 6 тысяч экземпляров, очередь на них растянулась на три года вперёд. Выпускался этот «Ситроен» до 1990 года. Сейчас 14 таких автомобилей мчатся в Мурманск по дорогам Финляндии. 26 января около 16 часов организаторов автопробега ждут в городе. А уже в субботу, 27 января, в 12.30 все желающие смогут встретиться с участниками необычного путешествия и полюбоваться на «гадких утят» на парковке рядом с отелем «Park Inn by Radisson Полярные Зори Мурманск».