День за днём с «Арктик-ТВ»29.01.18 19:30
«Гадкие утята» в возрасте прикатили в Мурманск
Путешественники из Голландии наконец-то приехали в Мурманск. Напомним, в продолжительную экспедицию иностранцы отправились на «Гадких утятах», так прозвали одну из легендарных моделей машины марки «Ситроен». Легковушка стояла на конвейере больше полувека и снискала славу одного из самых надёжных автомобилей в мире.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Нам интересно Ваше мнение17.01.18: Курс биткойна в ночь с 16 на 17 января падал до минимальной отметки с начала декабря, а его суточное падение достигало 25%. Это повлияло как-то на ваше благосостояние?Проголосовал: 421 человек
-
Последние комментарии
Михаил Зверев
29.01.18 10:13
Как всегда отличный концерт! Талантливые ребята живут и творят на Кольском севере.
Комментарий к новости:Слушаем и вспоминаем Владимира Высоцкого
Иваныч
27.01.18 11:52
Принято очередное глупое решение. Управление в стране и так централизовано до предела: без одобрямс из Москвы ни одно решение на местах не принимается. Представляю, как завертится чиновничий маховик,
Комментарий к новости:Северный морской путь начинается из Москвы!
Мурманчанин
23.01.18 23:06
Очень хорошая новость, что сотрудники ГИБДД собрались и оштрафовали недобросовестных водителей возле Ленты. Непонятно другое, это была запланированная и одобренная акция? Ведь завтра там все будет как
Комментарий к новости:В Мурманске не перевелись любители занять парковку для инвалидов
-Скоро в эфире04:00«Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса». Художественный сериал (12+)04:25«Международные новости». Информационная программа04:40«Среда обитания». Документальный цикл (12+)
-PRO ДеньгиНа прошедшей семидневке по росту цен отличились морковь и белокочанная капуста-PRO ВалютуКурс евро вырос почти на 15 копеек, доллар теряет 10 копеек-PRO ЭнергетикуАО «МЭС» выпустило на линию три новых мазутовоза-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 30 января-PRO Нефть и газНорвегия запретит бурение и геологоразведку в Арктике ещё на четыре года-PRO ЗаконыНовые Правила регистрации судов – новые проблемы