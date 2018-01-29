«Гадкие утята» в возрасте прикатили в Мурманск

Михаил Зверев Как всегда отличный концерт! Талантливые ребята живут и творят на Кольском севере. Комментарий к новости: Слушаем и вспоминаем Владимира Высоцкого

Иваныч Принято очередное глупое решение. Управление в стране и так централизовано до предела: без одобрямс из Москвы ни одно решение на местах не принимается. Представляю, как завертится чиновничий маховик, Комментарий к новости: Северный морской путь начинается из Москвы!