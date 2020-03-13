Гаджиевцам торжественно вручили паспорта

Уже не дети, но ещё и не полноправные взрослые. Влияет ли получение паспорта на ответственность или обязанности ребёнка? Гаджиевским школьникам торжественно вручили их первые серьёзные документы.

Юнармеец Валерий нетерпеливо мнёт в руках новенький документ. Смущённо говорит, даже не успел как следует рассмотреть паспорт, но хорошо помнит, что пришлось сделать, чтобы получить удостоверение личности.

Валерий Глухов, ученик 276-й школы, г. Гаджиево: «Я обращался в МФЦ нашего города, сдал все документы и оставалось только ждать».

Традиция в торжественной обстановке вручать паспорта гражданина Российской Федерации школьникам появилась в прошлом году и сразу прижилась. Весьма почётно получать свой первый серьёзный документ перед всем классом. Каждый из них уже спланировал, как будет использовать паспорт.

Артур Глебов, ученик 276-й школы, г. Гаджиево: «Трудно сказать, когда, например, выезжать из города буду, в Мурманск или куда-то ещё».

Эльвира Зебрина, ученица 276-й школы, г. Гаджиево: «Скоро в отпуск поеду, буду покупать билеты по новым документам».

Ангелина Белоус и Лилия Америна, ученицы школы 279, г. Гаджиево: «Наверное, когда в отпуск поеду, буду вместо свидетельства о рождении показывать паспорт. Первым делом, купим обложки на паспорт, чтобы он не порвался, не помялся».

Вместе с удостоверением личности появляются и обязанности по его хранению и использованию.

Людмила Смирнова, начальник миграционного пункта отделения полиции по обслуживанию г. Гаджиево ОМВД по ЗАТО Александровск: «Если ребёнок потерял паспорт, сразу нужно обращаться в органы внутренних дел. В интернете много ложных сведений, например, советуют подождать, потерпеть, чтобы кто-то принёс вам паспорт. Не ждите, сразу сообщайте об утрате документа».

Паспорт не даёт полных прав, как скажем, человеку совершеннолетнему. Голосовать на выборах подростки не могут. Однако в прошлом году дети, достигшие четырнадцатилетнего возраста, активно участвовали в выборе участков для проекта благоустройства в своих городах.