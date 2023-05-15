Краеведческий диктант объединит более 40 учреждений Мурманской областиКлючевым мероприятием праздника «Последний звонок» в Мурманской области станет Фестиваль молодёжных субкультур
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.05.23 19:30

Гаджиевская школа гордится своими учениками и педагогами

Сегодня они прославляют имя своего учреждения на уровне всей страны.

Например, Егор Тумак прямо сейчас работает на площадке Российского движения школьников и молодёжи в федеральной детской редакции команды «РДДМ Медиа». А учитель начальных классов Кристина Кузьминых стала победителем Всероссийского конкурса «Лучшие педагогические практики».

Всего год прошёл с тех пор, как на пороге 276-й школы Гаджиева появилась чета Кузьминых. Молодая семья военнослужащего начала привыкать к новому месту жительства и работы. Кристина Гудратовна взяла на себя руководство первым начальным классом. Вдохновленная маленькими учениками педагог дебютировала и в конкурсе профессионального мастерства. Но победой это участие не завершилось.

Кристина Кузьминых, учитель начальных классов школы №276, г. Гаджиево: «Я считаю, что на всех этапах я выложилась по полной, собой довольна. Но немного, в сравнении с моими коллегами, мне не хватило опыта: у них опыт три года, а у меня один».

Однако, запал Кристины от поражения нисколько не утих, она стала одним из пятисот участников Всероссийского конкурса «Лучшие педагогические практики», представив на суд жюри цифровой образовательный ресурс по курсу «Окружающий мир». На новые идеи её, признаётся педагог, наталкивают собственные ученики.

Кристина Кузьминых, учитель начальных классов школы №276, г. Гаджиево: «Я вижу, что дети хотят знать больше, а мне хочется удивить детей, мотивировать их. Когда придумываю игру, они очень радуются, эта обратная связь заряжает меня. После работы сажусь, придумываю, распечатываю, вырезаю заготовки…».

На сей раз удача оказалась на стороне учителя начальных классов, благодаря терпению и старанию Кристины Кузьминых. Проект гаджиевского педагога стал одним из лучших в стране.

Ирина Козинец, директор школы №276, г. Гаджиево: «Мы поняли, что это тот педагог, который видит себя в этой профессии. Юная, заинтересованная, творческая, желающая отдать себя целиком детям, работе. Мы рады, что педагоги такого уровня сегодня работают в нашем учреждении».

Теперь Кристина Гудратовна в числе победителей приглашена для участия в очной школе молодых педагогов, которая стартует в Москве в июне. Свой проект педагог будет представлять в Совете Федерации.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Каждый третий опрошенный мурманчанин работает не по специальности
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»
-

Последние комментарии

Алина
13.05.23 12:22
Возможности и потенциал большие. Их бы еще под личный контроль Валентины Ивановны!
Комментарий к новости:Валентина Матвиенко отметила, что Мурманская область – регион с большими возможностями и потенциалом
Лариса
10.05.23 21:59
Не постесняется влезть в вашу жизнь и вынести ваши проблемы на всеобщее обозрение. Не доверяйте ей.
Комментарий к новости:Не судить людей раньше времени – главная установка в работе психолога Ирины Громовой
Лидия
10.05.23 15:00
Правильно. Коммунист должен жить интересами трудящихся, понимать их проблемы, а не игнорировать их.
Комментарий к новости:У коммунистов маленькая победа
-Правовая консультация (18+)Почему аванс за май будет меньше, чем в другие месяцы? Ответ знает юрист «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире02:00«Медленное ТВ-Камин».03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)В апреле по росту цен лидировали лук репчатый, капуста белокочанная и стоимость проезда в поездах дальнего следования-PRO Валюту (16+)Курс доллара подскочил почти на 1,9 рубля, евро - почти на 1,84 рубля-PRO Энергетику (18+)Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак и губернатор Андрей Чибис дали официальный старт промышленной эксплуатации Кольской ВЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 15 мая-PRO Нефть и газ (18+)Значительное снижение объёмов перевозки нефти и нефтепродуктов в январе-марте 2023 года ОЖД перекрывает другими грузами-PRO Законы (18+)В России начали действовать новые штрафы
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика