Гаджиевская школа гордится своими учениками и педагогами

Сегодня они прославляют имя своего учреждения на уровне всей страны.

Например, Егор Тумак прямо сейчас работает на площадке Российского движения школьников и молодёжи в федеральной детской редакции команды «РДДМ Медиа». А учитель начальных классов Кристина Кузьминых стала победителем Всероссийского конкурса «Лучшие педагогические практики».

Всего год прошёл с тех пор, как на пороге 276-й школы Гаджиева появилась чета Кузьминых. Молодая семья военнослужащего начала привыкать к новому месту жительства и работы. Кристина Гудратовна взяла на себя руководство первым начальным классом. Вдохновленная маленькими учениками педагог дебютировала и в конкурсе профессионального мастерства. Но победой это участие не завершилось.

Кристина Кузьминых, учитель начальных классов школы №276, г. Гаджиево: «Я считаю, что на всех этапах я выложилась по полной, собой довольна. Но немного, в сравнении с моими коллегами, мне не хватило опыта: у них опыт три года, а у меня один».

Однако, запал Кристины от поражения нисколько не утих, она стала одним из пятисот участников Всероссийского конкурса «Лучшие педагогические практики», представив на суд жюри цифровой образовательный ресурс по курсу «Окружающий мир». На новые идеи её, признаётся педагог, наталкивают собственные ученики.

Кристина Кузьминых, учитель начальных классов школы №276, г. Гаджиево: «Я вижу, что дети хотят знать больше, а мне хочется удивить детей, мотивировать их. Когда придумываю игру, они очень радуются, эта обратная связь заряжает меня. После работы сажусь, придумываю, распечатываю, вырезаю заготовки…».

На сей раз удача оказалась на стороне учителя начальных классов, благодаря терпению и старанию Кристины Кузьминых. Проект гаджиевского педагога стал одним из лучших в стране.

Ирина Козинец, директор школы №276, г. Гаджиево: «Мы поняли, что это тот педагог, который видит себя в этой профессии. Юная, заинтересованная, творческая, желающая отдать себя целиком детям, работе. Мы рады, что педагоги такого уровня сегодня работают в нашем учреждении».

Теперь Кристина Гудратовна в числе победителей приглашена для участия в очной школе молодых педагогов, которая стартует в Москве в июне. Свой проект педагог будет представлять в Совете Федерации.