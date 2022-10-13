Галина Арефьева, зооволонтёр: кому могу – тому помогаю, кого могу – того спасаю
Галина проводит выезды с проверками в приюты и квартиры, где нарушаются ФЗ №498 с целью пресечения противозаконных действий в отношении животных, направляет официальные обращения в государственную организации по предотвращению нарушений ФЗ №498.
Зооволонтёр занимается спасением, лечением и пристройством подопечных животных; размещением статей и сообщений в социальных сетях, финансирует содержание животных в приютах, выполняет волонтёрскую работу в приюте.
Галина Арефьева состоит во многих группах зооволонтёров социальной сети «ВКонтакте», например: https://vk.com/zoomurmansk, https://vk.com/murmandogs, https://vk.com/shans_podari и др.
В настоящее время Галина занимается передержкой подопечной собаки Лисы. На протяжении года животное находится в надёжных руках, но в поиске хозяев. До того, как собака попала к Галине Арефьевой, животное переходило из рук в руки и оказалось в конечном итоге на улице. Лисе три с половиной года, жизнерадостная собака, знает базовые команды, практически без вредных привычек.