День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.09.24 12:00
Галина Кузьменко и Борн Фосе Отиено: в Мурманске премьера цирка «Счастья». ЭКСКЛЮЗИВ
Впервые в Мурманске с 14 сентября по 13 октября купол цирка «Счастья» украсит площадь парковки около ТРК «ПЛАЗМА».
Счастье – это, когда люди улыбаются, а его в одноимённом цирке будет много! Международное цирковое шоу премиум-класса порадует северян в начале осени.
Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Галина Кузьменко, соло жонглёр, и Борн Фосе Отиено, артист из Кении (акробат на стульях, африканский лимбо и летающий акробат на батуте), расскажут о программе выступлений, о захватывающем зрелище, о необычном коллективе, который дарит мурманчанам и гостям города месяц безграничного счастья!
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Последние комментарии
Медникова Светлана
29.08.24 10:27
Непонятно, курсирует ли автобус 32 от к/т Мурманск к тропе Беличий хвост? В вашем расписании не указано время, а указаны только несколько дней июля:11.07-19.07 ???
Комментарий к новости:Новый автобусный маршрут довезёт мурманчан до экологической тропы «Беличий хвост»
SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
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