Галина Кузьменко и Борн Фосе Отиено: в Мурманске премьера цирка «Счастья». ЭКСКЛЮЗИВ

Впервые в Мурманске с 14 сентября по 13 октября купол цирка «Счастья» украсит площадь парковки около ТРК «ПЛАЗМА».

Счастье – это, когда люди улыбаются, а его в одноимённом цирке будет много! Международное цирковое шоу премиум-класса порадует северян в начале осени.

Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Галина Кузьменко, соло жонглёр, и Борн Фосе Отиено, артист из Кении (акробат на стульях, африканский лимбо и летающий акробат на батуте), расскажут о программе выступлений, о захватывающем зрелище, о необычном коллективе, который дарит мурманчанам и гостям города месяц безграничного счастья!