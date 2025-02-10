День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.02.25 12:00
Галина Скибяк и Мария Рольская: как это было - третий сезон конкурса «Сияние Арктики» завершён
8 февраля прошёл финал третьего сезона конкурса красоты «Сияние Арктики». Несколько месяцев девушки участвовали в фотосессиях, учились дефиле, танцам, участвовали в различных мастер-классах – от кулинарных до гончарных. С ними работали психологи, стилисты, визажисты… А потом они вышли на сцену. Каждая со своим номером.
8 февраля прошёл финал третьего сезона конкурса красоты «Сияние Арктики». Несколько месяцев девушки участвовали в фотосессиях, учились дефиле, танцам, участвовали в различных мастер-классах – от кулинарных до гончарных. С ними работали психологи, стилисты, визажисты… А потом они вышли на сцену. Каждая со своим номером.
Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Галина Скибяк, директор регионального конкурса красоты «Сияние Арктики» Мурманск, и Мария Рольская, участница конкурса красоты, делятся яркими впечатлениями завершающей части конкурса и расскажут об его итоги конкурса и назовут имена победительниц.
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Последние комментарии
VADIM UZLOV
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Д.О. Вернер
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