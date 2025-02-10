Галина Скибяк и Мария Рольская: как это было - третий сезон конкурса «Сияние Арктики» завершён

8 февраля прошёл финал третьего сезона конкурса красоты «Сияние Арктики». Несколько месяцев девушки участвовали в фотосессиях, учились дефиле, танцам, участвовали в различных мастер-классах – от кулинарных до гончарных. С ними работали психологи, стилисты, визажисты… А потом они вышли на сцену. Каждая со своим номером.

8 февраля прошёл финал третьего сезона конкурса красоты «Сияние Арктики». Несколько месяцев девушки участвовали в фотосессиях, учились дефиле, танцам, участвовали в различных мастер-классах – от кулинарных до гончарных. С ними работали психологи, стилисты, визажисты… А потом они вышли на сцену. Каждая со своим номером.

Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Галина Скибяк, директор регионального конкурса красоты «Сияние Арктики» Мурманск, и Мария Рольская, участница конкурса красоты, делятся яркими впечатлениями завершающей части конкурса и расскажут об его итоги конкурса и назовут имена победительниц.