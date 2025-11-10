Галина Скибяк и Мария Рольская: «Сияние Арктики» - четвёртый сезон

Всем, кто мечтает зажечь и светиться! Стартовал набор на 4-й сезон регионального конкурса-фестиваля красоты «Сияние Арктики». Впереди у его участниц три месяца работы над собой, раскрытие себя и своих талантов.

Организаторы яркого конкурса обещают дружелюбную атмосферу и ощущение праздника на протяжении всего конкурсного этапа, многочисленные фотосессии и видеосъёмки, интервью на радио и телевидении.

Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Галина Скибяк, главный вдохновитель и организатор конкурса «Сияние Арктики», и Мария Рольская, которая превращает участниц в королев сцены и создаёт это фееричное шоу, рассказывают о том, что ждёт участниц 4-го сезона конкурса, как проходит отбор и на что в первую очередь обращают внимание члены жюри и конечно же, о призах!