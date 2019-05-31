«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+

Детский лагерь «Гандвиг» готовится к летней смене!

Лето не за горами, а это значит, что совсем скоро детский лагерь «Гандвиг» примет первую смену. Для детей пребывание в лагере отдыха, а для взрослых - работа в усиленном режиме. Безопасность проживания, воды, питания и – здесь всё должно быть на самом высоком уровне.

«Гандвиг» - единственный в своём роде в Мурманской области стационарный детский лагерь, который работает круглый год – принимает ребят во время каникул.

Детский лагерь «Гандвиг» расположен в Кандалакшском районе на берегу Белого моря. Профильный центр имеет большую историю и пережил два рождения. Лагерь функционировал с 1937 года, но в тяжёлые для страны времена был на несколько лет закрыт. В 2000-х началось восстановление центра.

Летние каникулы - всегда самые любимые и долгожданные время. Впереди три тёплых месяца, которые хочется провести насыщенно и ярко. У ребят из Мурманской области есть такая возможность. В четырех часах езды от столицы Заполярья располагается «Гандвиг». Ежегодно здесь отдыхают сотни маленьких северян.

Чем живёт «Гандвиг» сегодня, узнавали журналисты «Арктик-ТВ».

Загородный центр находится в необыкновенном месте на побережье Белого моря - прямо посреди соснового леса, который очень напоминает ожившую картину Шишкина. Здесь пахнет хвоей и смолой, а кроны деревьев, кажется, достают до самого неба. По словам специалистов, прогулки, а тем более активные игры на свежем воздухе, оказывают на школьников фантастический оздоровительный эффект. В прошлом году на территории «Гандвига», благодаря поддержке холдинга «Норебо», построили новую многофункциональную спортивную площадку, а теперь на ней ещё и установили прекрасную трибуну для болельщиков. Цвета символичные – российский триколор. На трибуне можно от души топать ногами и прыгать – изготовлена конструкция из антивандальных материалов.

«Когда мы проводим культурно-массовые мероприятия, то дети активно болеют друг за друга, участвуют активно в спортивных соревнованиях, - рассказывает Юрий Рыжанков, директор детского оздоровительного лагеря «Гандвиг». - Всё необходимое для всех культурных мероприятий у нас есть».

Напомним, в конце марта в «Гандвиге» произошел пожар, один из жилых корпусов, в котором во время смен проживают педагоги и другие сотрудники лагеря, сгорел полностью.

«По заключению пожарной экспертизы пожар произошёл из-за проводки, - рассказывает Юрий Рыжанков, директор детского оздоровительного лагеря «Гандвиг». – В тот день был сильный ветер, пожарные прибыли вовремя. Возгорание локализовать не удалось и корпус сгорел на 99 процентов».

Руководитель детского лагеря Юрий Рыжанков, говорит, что такие потери поставили под угрозу летний отдых детей, но к счастью выход из ситуации нашли быстро. Для проживания персонала закупили современные модули.

«Благодаря шефам, компании «Норебо», нам выделили три миллиона рублей и мы заказали жилые модули и один сантехнический, - рассказал Юрий Рыжанков, директор детского оздоровительного лагеря «Гандвиг». – Они предназначены для педагогов и для технического персонала».

«Это не поддержка. Мы являемся спонсорами этого детского лагеря не первый год, - отмечает Валерий Цуканов, полномочный представитель директора по Северо-Западу ООО «УК «Норебо». - Была у нас встреча, решали-думали. По предложению руководителя лагеря решили закупить домики и летний сезон «Гандвиг» проведёт на высшем уровне».

Мини-домики могут прослужить ни один год, здесь есть все необходимые условия для проживания. Для дополнительного комфорта закупили новую мебель, располагаться в модуле могут до 4 человек. Тем не менее, такое размещение персонала мера временная. «Принято постановление правительства Мурманской области о реконструкции детского лагеря, есть проект строительства корпуса, - рассказывает Юрий Рыжанков, директор детского оздоровительного лагеря «Гандвиг». - Управление капитального строительства проводило экспертизу проекта. Если всё нормально, то приступят к строительству в этом году, корпус рассчитан на 50 койкомест».

До конца лета возле Белого моря смогут отдохнуть сотни школьников со всей Мурманской области. Каждая смена продлится 21 день и этого вполне достаточно, чтобы получить заряд положительной энергии и порцию здоровья на весь учебный год.

Большое внимание в детском оздоровительном лагере уделяется качеству воды. На территории загородного центра расположена сертифицированная скважина - питьевая вода здесь буквально родниковая. Для хозяйственных нужд её подогревают в «сердце лагеря» - бойлерной. В летний сезон, когда в муниципалитетах проводится плановое отключение воды, родителям школьников можно не беспокоиться - принять душ ребятам можно всегда. А с недавнего времени в загородном центре обустроили современную прачечную с сушилками и вместительной стиральной машиной, так персоналу проще поддерживать чистоту и свежесть постельного белья. «У нас были трудности, сушить бельё было негде, а теперь такие проблемы отпали. Благодаря шефам, которые выделили деньги, - рассказывает Юрий Рыжанков, директор детского оздоровительного лагеря «Гандвиг». – К имеющемуся зданию мы помещение пристроили, добавив 70 квадратных метров».

Первая летняя смена стартует в «Гадвиге» 2 июня. Сейчас силы сотрудников лагеря направлены на то, чтобы отдых был не только удобным и безопасным, но и познавательным для ребят всех возрастов. Педагоги готовят спортивные, краеведческие и даже туристические программы, в одну из которых входят морские прогулки, которые были традиционными в далекое советское время. Ещё тогда «Гандвиг» славился морской спецификой и детской флотилией «Альбатрос».

«В эллинге у нас находится пять шлюпок, на которых дети катаются, есть катер сопровождения. Это всё нам приобрели шефы, - рассказывает Юрий Рыжанков, директор детского оздоровительного лагеря «Гандвиг». Для обеспечения безопасного катания детей по заливу все мероприятия проводятся под присмотром сотрудников ГИМС».

Как проходят морские прогулки, мы уже видели, в их безопасности убедились лично. Дело в том, что съёмочная группа телеканала «Арктик-ТВ» в «Гандвик» приезжает не впервые. Обратимся к архиву нашего телеканала.

Лето 2016 года. С погодой повезло. Солнце, шикарная природа, детский смех, заинтересованные взгляды. Морская прогулка – очень серьёзное событие. И ему предшествуют подготовка и инструктаж.

Сотрудники ГИМС обязательно сопровождают такие морские прогулки. В «Гандвиге», говорят спасатели, безопасность - на пять с плюсом. Лодки были заказаны по специальному проекту – у них обеспечен, так называемый, запас плавучести. Если плавсредство наполнятся водой, оно всё равно не затонет.

Помощь в случае ЧП не запоздает – вместе с лодками приобретён катер сопровождения. Но выходить на воду, не зная на зубок всех мер безопасности, всё равно не разрешают. В «Гандвиге» опыт морских прогулок большой. Ещё в советское время детский лагерь славился морской спецификой, длительными морскими переходами, детской флотилией «Альбатрос». В 2014 году администрация профильного центра решила возродить традиции. Но расходы бюджетному учреждению оказалось не потянуть. Шефство над лагерем взял «Мурманский траловый флот», который приобрел транспорт и технику для зимнего и летнего отдыха.

«От Мурманского тралового флота мы нашли поддержку и понимание, - рассказывает Владимир Тихончук, заместитель директора детского оздоровительного центра «Гандвиг». - За последние 1,5 года нам была оказана поддержка, что позволило нам для детской флотилии приобрести пят шлюпок. Хочу отметить, что все шлюпки в плане безопасности имеет высокую категорию. Приобретены жилеты. Шлюпки укомплектованы с учётом того, что дети на воде должны находиться в полной безопасности».

Помимо морских прогулок, детский центр уникален, тем, что в 2010 году здесь была развернута съёмочная площадка. Снимали сериал «Раскол» режиссера Николая Досталя. Деревянные декорации, в виде часовни и старинных построек, так хорошо вписались в общий пейзаж Белого моря, что их так и оставили на побережье по просьбе дирекции детского лагеря. Такие строения создают неповторимую атмосферу. Неудивительно, что дети во время отдыха в таком месте вдохновляются, раскрывают свои таланты и создают творческие тандемы. Но все-таки главная цель работы лагеря - оздоровить детей в возрасте от 6 до 18 лет во время школьных каникул, да так чтобы кошелек родителей при этом не пострадал, путевки в «Гандвиг» бесплатные и распространяются по муниципалитетам через региональное Министерство образования.

С отдыхающими и набирающимися сил ребятами наша съёмочная группа знакомилась раньше, тогда мы попадали именно на летние смены. И горящие глаза детей – лучший показатель работы лагеря. Энергия у ребят бьёт ключом, но наставники хорошо знают, куда её направить – на творчество.

У каждой смены своё направление работы – спортивное, краеведческое, туристическое. Но всегда в расписании своё место занимает творчество. Пребывание в «Гандвиге» начинается с разделения по отрядам и креатива по поводу его названия и девиза.

К предстоящему открытию лагеря подготовка идёт более чем серьёзная, в актовом зале не умолкает музыка и репетиция номеров не заканчивается практически ни на минуту. Тут даже есть свои опытные конферансье, которые готовы поделиться знаниями с вновь прибывшими школьниками.

В «Гандвиге» существует хорошая традиция - начинать новый день с 9 утра, что относительно поздно для таких детских организаций, но руководитель лагеря Юрий Рыжанков, считает что здоровый, крепкий сон во время каникул - это первый залог хорошего самочувствия.

«В одну смену у нас питаются 107 человек, - рассказывает Юрий Рыжанков, директор детского оздоровительного лагеря «Гандвиг». - Благодаря шефам в 2017 году провели ремонт зала столовой, большое им спасибо».

Сегодня лагерь снова готовится к встрече с новыми подопечными, которые уже совсем скоро наполнят «Гандвиг» смехом и весельем. А мы, покидая с грустью эти живописные места, ждём новой встречи с «Гандвиком» и юными ганвигчанами…