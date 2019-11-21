Гаражи в Мурманске – быть или не быть? Вот в чём вопрос!

Внешний вид городов нашей страны преображается. Сносятся старые дома и здания и появляются новые. Это касается не только больших строений, но и маленьких, которые кажутся не особо приметными. Например, гаражные кооперативы в черте города.

Их внешний вид не вписывается в картинку современного мегаполиса, да и острой необходимости в их использовании уже нет. Так нужно от них избавляться или же нет? Об этом мы решили поинтересоваться у мурманчан. Срез мнений получился показательный:

- Я сам не из Мурманска, а из Санкт-Петербурга. Я против, потому что сам имею два гаража и это то место, где можно собраться хорошей компанией, использовать его как мини-склад, де и не у всех большие квартиры, и не у всех есть возможность оплачивать паркинги.

- В Мурманске, я думаю, надо оставить, потому что, во-первых, у вас тут сопки. У нас гаражи находятся в тех местах, где даже если снесут их, то там ничего не построишь. Гаражи можно облагородить.

- Можно сделать общие парковки. Какое-нибудь большое здание придумать именно в районах, чтобы удобней было. Автомобили уже в тепле и место бронировать можно. Но эти гаражи портят вид.

- У меня нет гаража, но очень двоякий вопрос. С одной стороны, неудобно, когда гаражи где-то очень далеко, ходить нереально. А в городе они мешают. Вот это некрасиво, скажем так.

- Во-первых, что будет тогда вместо них, если их сносить?..

- Я думаю, что нужно оставить. Гаражи находятся вне черты города.

- Я считаю, что они портят вид, но, а куда им деваться? А куда гаражам деваться, если у них уже есть здесь места?

- Пусть строят новые. Вот те, кто придумал убрать старые, построят новые.