Гаражный кооператив попал в ледовый плен

На территории гаражного кооператива в Первомайском округе Мурманска образовался стихийный ручей. Вода заливает гаражи. Автомобили намертво вмерзают в толстый лёд. Остановить течь и спасти ещё оставшееся без повреждений имущество сами собственники гаражей не в состоянии. С просьбой о помощи они обратились в редакцию телекомпании «Арктик-ТВ».

Гаражно-строительный кооператив № 341 на окраине Первомайского округа, как шутят местные жители, весной рискует стать частью Кольского залива. Только смех этот, что называется, сквозь слёзы. Более двух месяцев гаражи здесь заливает внезапно образовавшийся ручей, определить источник которого пока никто не смог. Тем временем, машины внутри гаражей вмерзают в лёд, высота которого, по словам представителей кооператива, уже достигла полуметра. А другие владельцы боксов для машин не могут попасть внутрь построек, потому, что ворота снаружи тоже находятся под внушительным слоем льда.

«Все наши ряды гаражей: вот этот и тот, залиты водой. А сейчас зима, вода поступает каждый день, замерзает, намерзает, полости заполняются водой и льдом. В моём гараже я обнаружил наледь дней 7-8 назад, - рассказывает Иван Чайков, представитель гаражного кооператива. - Я прихожу, там по колено воды, в самом гараже. Через три дня, хорошо успел выгнать машину, сейчас уже с гаража вода выплеснулась, ворота замерзли».

Замерили скорость поступления воды – 10 литров за 4 минуты. Определить, сколько времени понадобится, чтобы вся территория покрылась водой, можно при помощи простой арифметики. Тем более, что деваться водяному потоку некуда. Бороться со внезапно появившейся стихией собственники пытались самостоятельно, но результатов это не принесло. Поиски источника воды тоже оказались тщетны. Обращались в разные инстанции. По словам членов гаражного кооператива, на место выезжали специалисты, которые выяснили, течь даёт какая-то труба. Но кто несёт за неё ответственность, не определили.

«Мы там пробивали дырки, чтобы она ушла. Но как это сделать, зимой она замерзает и не уходит», - рассказывает Иван Чайков, представитель гаражного кооператива.

Со слов собственников гаражей, специалисты трубу перекрыли, но это привело к остановке водоснабжения двух многоквартирных домов, поэтому

вентиль пришлось открыть снова. На данный момент в ледяной плен попали десятки гаражей, и их число с каждым днём увеличивается.

«Более сорока гаражей. И вода продолжает поступать, - приводит печальную статистику Иван Чайков, представитель гаражного кооператива. - Она дальше распространяется, увеличивается в самом гараже, начинает разрушать гаражи, это однозначно. Если труба подает воду в дома, а оказалось, что кусок трубы неучтенный… Такого не может быть!» Но даже если и может быть, то ситуация аварийная!».

Представители гаражного городка в отчаянии. Куда обращаться за помощью и кто способен осушить злополучный ручей, текущий из оградительной стены на территорию кооператива, пока неясно. Материальный ущерб жителей Первомайского округа, чьи гаражи распложены здесь, увеличивается с каждым днём пропорционально толще воды, которая стремительно заливает их имущество.