День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.06.24 19:30
Гарнизон МЧС ликвидировал условный пожар на объекте хранения нефтепродуктов
По замыслу учений, произошёл взрыв, а впоследствии возгорание резервуара. Позднее пожар охватил соседнюю ёмкость с бензином.
Администрация объекта приняла меры по эвакуации работников предприятия и организовала встречу пожарных подразделений.
Основные усилия прибывших спасателей были направлены на тушение горящего резервуара и защиту соседних. В таких случаях специалисты работают со специальным раствором воздушно-механической пены.
Такие учения в региональном МЧС организуют на постоянной основе и каждый раз устанавливают новые вводные.
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Последние комментарии
Viktor Pavlov
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михаил
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