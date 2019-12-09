Гастрольным туром по гарнизонам области решили завершить Год театра полярнинские актёры

Маленьким театр априори быть не может. Известны случаи, когда огромные залы собирали моноспектакли, исполняемые лишь одним актёром. Вот и небольшой, но талантливый коллектив театра Полярного старается разнообразить репертуар и удивить зрителей. Обычно постановки городского Центра культуры «Север» видят полярнинцы и гости города, а также ближайшие соседи – жители Гаджиево и Снежногорска. Но завершить Год театра на яркой ноте труппа учреждения культуры большого ЗАТО решила гастролями. Заозерские жители постановку коллектива оценили высоко:

- Очень понравился, живой спектакль!

- Игра актёров великолепная. Было очень интересно, играли хорошо!

Несмотря на юный возраст актёров, сказка вызвала настоящий ажиотаж. Именно такие отзывы зрителей заставляют коллектив день за днём продолжать репетиции и вновь выходить на сцену. В следующем году артисты театров-студий «Мотес» и «Сафитум» приглашают почитателей сценического искусства на новые спектакли.