Газ безопасен, если уметь им пользоваться – Вячеслав Колганов

Новое дело заводит программа Коммунальный детектив – «Опасный или безопасный газ». Генеральный директор Мурманоблгаза рассказывает о причинах трагедий и правилах эксплуатации газовых плит.

Взрыв дома на улице Свердлова унёс жизни, оставил людей без крыши над головой и вызвал панику среди мурманчан. Но что опаснее: газ или человек?

- Все трагедии, которые происходят – это человеческий фактор, считает гость студии «Арктик-ТВ».

- Как действовать, если вы почувствовали запах газа?

- Предпринять всё, чтобы перекрыть газ. Выйти из помещения, а на открытом пространстве вызвать экстренную службу. Также предупредить соседей об опасности. Даже телефонный звонок или смс в загазованном помещении – могут вызвать взрыв.

Смотрите сегодня в 20.00 программу «Коммунальный детектив» в эфире телеканала «Арктик-ТВ» и на сайте арктик-тв.рф.