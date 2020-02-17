День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.02.20 19:30
«ГАЗель» бодалась со светофором
Водитель машины «ГАЗель» не сумел плавно войти в поворот. Из-за этого один из самых оживленных перекрестков Мурманска на несколько часов стал нерегулируемым.
Упавший светофор и оборванные провода на пересечение проспекта Ленина и улицы Книповича. Такое ЧП случилось по вине автомобилиста, который не сумел рассчитать габариты своей машины и при повороте направо зацепил дорожную конструкцию, которая перед большегрузным автомобилем устоять не смогла и рухнула.
В течение нескольких часов движение на перекрестке из-за сбоя в работе светофоров было хаотичным, но на место аварии быстро прибыла аварийная бригада.
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