«ГАЗель» бодалась со светофором

Водитель машины «ГАЗель» не сумел плавно войти в поворот. Из-за этого один из самых оживленных перекрестков Мурманска на несколько часов стал нерегулируемым.

Упавший светофор и оборванные провода на пересечение проспекта Ленина и улицы Книповича. Такое ЧП случилось по вине автомобилиста, который не сумел рассчитать габариты своей машины и при повороте направо зацепил дорожную конструкцию, которая перед большегрузным автомобилем устоять не смогла и рухнула.

В течение нескольких часов движение на перекрестке из-за сбоя в работе светофоров было хаотичным, но на место аварии быстро прибыла аварийная бригада.