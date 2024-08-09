Газификация Мурманской области быть: сделан очередной шаг к цели

«Мурманский промышленный кластер обеспечит работой, пожалуй, треть страны», - заявил министр энергетики России Сергей Цивилёв во время визита в Заполярье. Министр подчеркнул, что основная цель его визита в область – отработать дорожную карту реализации масштабного проекта по газификации региона.

Проект газификации в Мурманской области – серьёзный и дорогой, отметил губернатор на совещании с представителями «Газпрома» и министром топлива и энергетики.

Сергей Цивилев, министр топлива и энергетики РФ: «Это большой толчок для развития экономики РФ, потому что многие заводы будут работать на реализацию этого проекта в Мурманской области, большого технологического кластера. Это возможность работы кластера минимум на 50 лет, соответственно стабильность в регионе и продолжение того направления, которое задал губернатор Мурманской области в программе «На Севере – Жить».

Газификация избавит Мурманскую область от мазутной зависимости. Это снизит размер платежей за тепло, которые получают жители многоквартирных домов, и улучшит экологию, отметил Андрей Яибис, сообщив, что соответствующие проекты уже прорабатываются с ключевыми партнёрами.