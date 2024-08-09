Газификация Мурманской области быть: сделан очередной шаг к цели
Проект газификации в Мурманской области – серьёзный и дорогой, отметил губернатор на совещании с представителями «Газпрома» и министром топлива и энергетики.
Сергей Цивилев, министр топлива и энергетики РФ: «Это большой толчок для развития экономики РФ, потому что многие заводы будут работать на реализацию этого проекта в Мурманской области, большого технологического кластера. Это возможность работы кластера минимум на 50 лет, соответственно стабильность в регионе и продолжение того направления, которое задал губернатор Мурманской области в программе «На Севере – Жить».
Газификация избавит Мурманскую область от мазутной зависимости. Это снизит размер платежей за тепло, которые получают жители многоквартирных домов, и улучшит экологию, отметил Андрей Яибис, сообщив, что соответствующие проекты уже прорабатываются с ключевыми партнёрами.