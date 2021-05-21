Газификация нашего региона позволит снизить плату за коммунальные услуги на 20% - эксперты

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис встретился с заместителем министра энергетики России Евгением Грабчаком. В центре внимания - уход от мазутозависимости, реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства и прохождение отопительного периода.

Глава региона на встрече с заместителем министра энергетики Евгением Грабчаком обратил внимание на важность реализации проекта по переходу на экологически чистые виды топлива и модернизацию систем тепло- и электроснабжения Заполярья. По словам губернатора, ежегодно областной бюджет вынужден терпеть убытки, выплачивая межтарифную компенсацию ресурсоснабжающим предприятиям по закупке мазута.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «С учётом того, что в короткий летний период нам удалось заменить ряд таких серьёзных магистралей теплоснабжения, часть оборудования модернизировать, у нас отмечается общее сокращение инцидентов на сетях теплоснабжения, в целом, по объектам жилищно-коммунального хозяйства более чем на 30%. Это, конечно, нас радует, тем не менее, работы ещё непочатый край. Мы хотели бы высвободить свободны деньги, вместо компенсации мазута направить на модернизацию системы тепло- и энергоснабжения, которая принципиально важна на севере».

Евгений Грабчак отметил, что переход на новые виды топлива даст сильный толчок для развития «зелёной» энергетики. Мурманская область сможет стать первым пилотным регионом, показывающим, как можно перейти на сжиженный природный газ».

По мнению экспертов, газификация региона позволит снизить плату за коммунальные услуги на 20%. По поручению председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина обсуждается вопрос строительства газопровода в Мурманской области, итоговые расчёты должны быть представлены к 15 июня.